KDY: úterý až neděle 10 - 18 hodin

KDE: Muzeum Karlovy Vary

ZA KOLIK: 60 - 100 Kč

Otevírací doba je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Deník o tom informovala Romana Borusíková z karlovarského muzea. V muzeu na Nové louce bude možné navštívit výstavu Mezi Prahou a Káhirou, kterou dosud neměl nikdo možnost spatřit. Unikátní výstava ve spolupráci s Egyptologickým ústavem Univerzity Karlovy v Praze ke 100 letům české egyptologie byla prodloužena a potrvá do 31. května. Návštěvníkům také muzeum nabídne kromě kulturního zážitku kávu ve venkovním prostoru dvora. „Expozice v obou muzeích budou otevřeny v omezeném provozu, vstup bude povolen pouze s krytím nosu a úst, každý návštěvník obdrží ochranné rukavice a dezinfekci na ruce. Multimediální dotykové obrazovky budou z bezpečnostního hlediska vypnuty. Návštěvníci musí dodržovat bezpečnostní odstupy 2 metry. Muzeum dezinfikuje své prostory pomocí ozonizéru. I přes veškerá opatření a nouzový režim věříme, že se u nás bude návštěvníkům líbit,“ sdělila ředitelka Muzea Karlovy Vary Dominika Kožešníková.