KDY: 22. července od 17 hodin (vernisáž), výstava od 23. července

KDE: Muzeum Karlovy Vary

ZA KOLIK: zdarma

Vernisáž začne v 17 hodin. Výstava v osmi obrazech a jejich příbězích představuje fotografa, ochránce přírody, turistu a především milovníka rozmanitých krajin Karlovarska, které dokumentuje už 55 let. "Začínal v Podkrkonoší fotografovat deskovým a filmovým aparátem na formát snímků 9x6 cm. Od svých 15 let fotografoval na kinofilm – až do té doby sahá ohlédnutí na prvním z osmi vystavovaných snímků - a nyní zaznamenává své pohledy na miniaturních čipech digitálních přístrojů," uvádí muzeum na svých stránkách.