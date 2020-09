KDY: 9. září od 19.30

KDE: Karlovarské městské divadlo

ZA KOLIK: 50-300 Kč

Herecky, pěvecky a pohybově přitažlivá muzikálová komedie nejneuvěřitelnějším podvodníkovi Ameriky vychází ze skutečných událostí a z filmu Catch Me If You Can s Tomem Hanksem a Leonardem DiCapriem.

„Ještě mi nebylo jednadvacet a už jsem byl několikanásobným milionářem – a všechno, do posledního centu, jsem ukradl. Nalítal jsem přes osm milionů kilometrů jako pilot Pan Am, praktikoval jsem medicínu v nejprestižnější nemocnici v Atlantě a dělal jsem prokurátora ve státě Louisiana – to vše pod falešnými jmény. A s jakou elegancí, dámy a pánové!“ říká protagonista Frank Abagnale Jr. v podání Daniela Mišáka. V roli jeho neúnavného pronásledovatele, agenta FBI Carla Hanrattyho, uvidíte Jindřicha Skopce. (zdroj: Karlovarské městské divadlo)