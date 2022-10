Více než 150 umělců sochaři, malíři, grafici, šperkaři, designéři, filmaři i multimediální umělci se zapojí do 7. ročníku Víkendu otevřených ateliérů. Zítra i v neděli se od 14 do 20 hodin otevřou ateliéry, galerie a další místa spojená s uměním v Plzeňském kraji, kde se bude tvořit, vystavovat či se uskuteční workshopy.

V programu akce se lidé opět mohou orientovat díky mapě. „Obsahuje každoročně kolem 60 zastávek, kde se tvoří a vystavuje. Najdete ji v infocentrech a výstavních místech, a to nejen v Plzni, ale v celém kraji,“ říká Jana Brabcová, jednatelka společnosti Grafia, která akci pořádá. Mapu je také možné stáhnout na webu otevreneateliery.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace.

Kromě pro akci už tradičních aktivit přinese letos bohatý program i novinky. „Poprvé se zapojí Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara na Borech. Návštěvníci si budou moci prohlédnout celou fakultu, řadu workshopů zde organizují ateliéry fotografie, grafiky, multimédií a malby,“ zve organizátorka.

Zítřejší část programu vyvrcholí od 20.30 hodin neformálním setkáním s umělci na „Art Party“ v Papírně u sklenky a živé hudby. Celou Plzní bude opět jezdit umělecká tramvaj, v centru Plzně najdou návštěvníci i oblíbenou vinnou stezku Art & Wine, která je rovněž vyznačena ve zmíněné mapě.

Vstup na všechny body programu je zdarma, jen u některých aktivit se platí za materiál.

Květiny budou i na prodej

Pokud jste milovníci květin, tak by vám rozhodně neměla uniknout zahrádkářská prodejní výstava, která se bude konat 24. září v kulturním domě v Kolovči. Otevřena bude od 9 hodin ráno.

Zazní rockové hity

Sobota 24. září se v kulturním domě Mrákov ponese v rockovém stylu. Svou show tam totiž ve 20.30 hodin odstartuje oblíbená kapela Extra Band revival s hostem Radkem Zíkou. Lístky k sehnání na místě.

Na kurzu vás naučí origami

Přijďte si vyzkoušet japonské umění a složte si vybrané druhy z Atlasu ptáků neobyčejných. Kurz origami se bude konat v sobotu 24. září od 9 do 17 hodin v Muzeu dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech ve výstavní síni v ulici Josefa Knihy.

Do Tachova se sjedou veterány

KDY: 24. září od 12 hodin

KDE: Tachov

Po několika letech se bude v Tachově opět konat sraz veteránů, a to na louce, na místě známém jako U Minerálky. Akce se koná k ukončení sezony 2022 s přáteli a dobrou muzikou. Na místě zítra uvidíte nejen veterány americké výroby. Chybět nebudou ani veterány značky Mercedes. Můžete se také těšit na soutěže a úkoly pro děti. Zahrají vám Five Apes, St. Johny a další.

Akce vás vrátí do první republiky

KDY: 23. září od 19 hodin

KDE: Domažlice

První klubový koncert po letních prázdninách vás přenese do období první republiky, a to především díky vynikajícímu orchestru Prague Rhythm Kings, který se zabývá originální interpretací hudby této éry. Dostane se k vám noblesa, elegance, ale i nespoutanost těchto let. Atmosféru podpoří sezení u stolků při skleničce a svíčkách. Koncert se bude konat již dnes večer od 19 hodin ve velkém sále Městského kulturního střediska v Domažlicích.

Depo obsadí mladí čtenáři

KDY: 23. září

KDE: Plzeň

Areál DEPO2015 v Plzni dnes obsadí festival Svět knihy dětem Plzeň, a to od 8.45 do 19.00 hodin. Literární festival zaplní čtyři sály pořady určenými pro děti a mládež. Program zahrne autorská čtení, besedy, workshopy, prezentace, divadelní představení i soutěže. Cílem akce je podpořit čtenářství a zájem o literaturu. Dopoledne je program směrován spíše na návštěvy ze škol, odpoledne jsou pak na pořady zváni především rodiče s dětmi. Kompletní program s možností rezervace místa najdou zájemci na svetknihy.cz.

V Křimicích bude Festival zelí

KDY: 24. září od 9 hodin

KDE: Plzeň-Křimice

Příznivci zábavy a tradiční křimické pochoutky se sejdou zítra na Festivalu zelí v zelárně Lobkowicz v Plzni-Křimicích. V nabídce od 9 do 17 hodin budou čerstvé i kysané zelí, zelné saláty a spousta originálních jídel ze zelí. Po celý den bude návštěvníky bavit Explozet Rock a od 14 hodin Michal Tučný revival.

Jak se lidem žilo na hradě Kašperk?

KDY: 24. a 25. září

KDE: hrad Kašperk

Tématem podzimních Dnů šumavského trojhradí jsou zábavy na středověkém hradě aneb jak naši předci za kamennými zdmi trávili a prožívali své volné chvíle. Programem na hradě Kašperk budou speciální komentované prohlídky, jichž se ujme družina urozeného pána Hynka Krušiny. Prohlídky se konají zítra od 10.30, 12, 14 a 15.30 hodin a v neděli od 10.30 a 12 hodin. Základní vstupné je 200 korun.

Bratři Pechmanové vystoupí v Břasích

KDY: 24. září

KDE: Břasy

Zítřejší večer bude v galerii ve Stodole v Břasích na Rokycansku ve znamení pěvecké produkce bratří Pechmanových. Vystoupí zde od 18 hodin. Vstupné je dobrovolné ve prospěch mladých muzikantů. Po koncertu bude následovat posezení a návštěvníci mohou donést své výrobky. Bližší informace získáte u paní Evy Roučka na telefonním čísle 728 727 610.

Karlovarský kraj:

K vidění budou i neznámé houby

Kdy: 24. a 25. září

Kde: Mariánské Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Svátek všech houbařů se blíží. V Mariánských Lázních máte jedinečnou možnost navštívit tradiční výstavu hub. K vidění budou jedlé, nejedlé, jedovaté i raritní druhy hub. V budově CHKO v Mariánských Lázních budou moci zájemci nejen zhlédnout běžné druhy hub, ale také mykologické zajímavosti. Připravena bude také ochutnávka houbových lahůdek, například houby ve speciálním těstě anebo nakládané ve sladkokyselém nálevu. Zkrátka nepřijdou ani děti, které otestují své znalosti v houbařském kvízu. Členové klubu také pomohou určit donesené houby, s jejichž určováním si nejste jisti. Od mykologů se také dozvíte, kdy se nevyplatí houby sbírat, případně jestli mohou být i jedlé houby nebezpečné. Mykologové vám poradí i se základní úpravou hub a doporučí nejlepší způsob tepelné úpravy. Výstavu je možno navštívit zítra od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. Vstupné je dobrovolné. Akci pro všechny připravil Mykologický klub Slavkovský les ve spolupráci se Správou CHKO Slavkovský les.

Vezměte draka a pojďte si ho pustit

KDY: 24. září od 13.30 hodin

KDE: Karlovy Vary

Přijďte si užít parádní sobotu, která se ponese v duchu blížícího se podzimu. V Karlových Varech na kopci Sokolák se zítra budou pouštět draci, vlaštovky, letadélka a připravena je tu i soutěž o nejoriginálnějšího, největšího i nejmenšího létajícího parťáka. Komu vzlétne co nejvýše? A komu naopak nejníže? Pro soutěžící jsou připraveny sladké odměny. A na samotný závěr si po té velké dřině opečete na ohni výborné špekáčky.

Farmářské trhy lákají na dobroty

KDY: 23. září od 9 do 16 hodin

KDE: Karlovy Vary

Farmářské trhy se konají pro velkou oblibu každoročně již od roku 2010. I tentokrát si dnes můžete vybrat z nepřeberného množství ovoce a zeleniny. Přijďte k Tržnici v Karlových Varech pro domácí máslo, pečivo, čerstvou drůbež, sýry, jogurty a těstoviny, med nebo vynikající frgály.

Na děti čekají hry s tématy o přírodě

KDY: 24. září od 13 hodin

KDE: Stará Role

Tradiční jarmark se zábavou pro všechny se koná zítra na ekofarmě Kozodoj ve Staré Roli. Těšit se tu můžete například na výtvarné workshopy. Užijete si interaktivní prohlídku, pro děti budou připraveny hry se zaměřením na přírodu a její ochranu. Chybět tu nebude ani ochutnávka domácích produktů.

Vyrazí do terénu poznat zbytky tvrze

KDY: 24. září od 14 hodin

KDE: Žlutice

Archeolog Muzea Karlovy Vary Jiří Klsák vás provede kolem zbytků tvrze Mazanec, městských hradeb či pozůstatků původního městského hradu. Sraz je zítra ve 14 hodin před hospodářským dvorem zámku ve Žluticích.

Výtěžek z koncertu půjde na opravu

KDY: 23. září od 18 hodin

KDE: Sedlec

Další z řady benefičních koncertů ve prospěch kostela sv. Anny se uskuteční dnes v Sedleci u Karlových Varů. Tentokrát se v místním kostele rozloučíte s létem koncertem smíšeného pěveckého sboru Chorgemeinschaft Schöneich z Braniborska. Pěvecký sbor s více než stoletou tradicí se představí s programem světských i duchovních písní zachycujícím 500 let vokální hudby. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela.