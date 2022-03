Kdy: 25.–26. března

Kde: centrum Plzně

Za kolik: zdarma nebo 150 Kč

Proč přijít: V plné velikosti se do centra Plzně vrací dnes a zítra vždy od 19 do 24 hodin festival světla a umění ve veřejném prostoru BLIK BLIK. Šestý ročník nabídne ve svém tradičním formátu na trase dlouhé 2,5 km celkem 15 zastavení s tím nejlepším ze současné digitální tvorby od umělců nejen z Čech, ale také Slovenska, Maďarska, Francie, a dokonce dalekého Japonska. Diváci si užijí lasermapping, iluzivní videomapping, obří projekce, světelné instalace, velkým lákadlem bude jedna z největších středoevropských videomappingových projekcí nazvaná Nebeská symfonie v čerstvě zrekonstruované katedrále sv. Bartoloměje. „Po ročnících konaných na Lochotíně, Roudné či Slovanech se festival vrací do centra Plzně, aby propojil důležitá kulturní místa na cestě vedoucí od náměstí Republiky, skrz Šafaříkovy sady, Korandův sbor, Denisovo nábřeží a plzeňskou Papírnu do areálu DEPO2015,“ popisuje dramaturgii letošního ročníku festivalu Jiří Suchánek, ředitel kulturní a kreativní zóny DEPO2015, která BLIK BLIK pořádá.Na instalace v katedrále sv. Bartoloměje a v budově Korandova sboru je potřeba zakoupit vstupenky. Ostatních třináct světelných uměleckých projektů bude přístupných zdarma. Více informací o celém festivalu je na www.depo2015.cz.

Pro děti nachystali karneval

Dětský karneval se uskutečnív Boru na Tachovsku. Děti se mohou těšit například na písničky, soutěže a spoustu dalšího. Vyvrcholením akce bude soutěž o nejhezčí masku. Karneval se uskuteční 25. března od 17 hodin v zámku Bor u Tachova. Vstupné je 50 korun. Děti do 3 let jdou zdarma.

Karlovarský kraj:

Historický statek se otevře pro veřejnost

Kdy: 26. března od 10 hdoin

Kde: Milíkov

Za kolik: 50 nebo 25 korun

Proměny venkovského života od konce 19. století, přes vysídlení původních obyvatel až po období charakterizované fenoménem chalupaření. Postupně utvářený celek selského interiérového vybavení, domácího náčiní, řemeslnického nářadí, zeměděl.mechanizace a a jiné. To vše představuje hrázděný statek v Milíkově, který se o víkendu otevře pro veřejnost. Zrekonstruovaný hrázděný statek v Milíkově po zimní přestávce opět ožije. V sobotu 26. března tu totiž bude zahájena turistická sezóna. Statek, který byl po rekonstrukci slavnostně představen veřejnosti v rámci Dnů evropského dědictví v září minulého roku, nabídne prohlídky expozice i venkovních prostor a seznámí návštěvníky s tradicemi chebského folklóru. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku celého areálu statku, kde se seznámí s předměty denní potřeby původních obyvatel, s podobou vybavení sednic, s kulturou odívání, výrobky tradičních ručních prací a pracovními pomůckami a stroji, které lidé používali například při práci na poli.

Vydejte se s dětmi do Nejdku

V Nejdku se uskuteční jedinečná akce s názvem Turistický pochod. Jedná se o doprovodný program k divadelním představením pro děti a mládež z Karlovarského kraje. Odjezd je z karlovarského dolního nádraží v sobotu 26. března v 9.50 hodin.

Hlavním cílem budou loutky

Loutkové divadélko Kahánek z Habartova zahraje v neděli 27. března od 15 hodin v malém sále Domu kultury v Kraslicích dvě pohádky pro děti. Jedna nese název Tři čuníci a druhá pak Jak se zajíčkové stěhovali. Vstupné na akci je 20 korun. Připomeňte si tyto klasické příběhy v loutkové formě.

Divadlo nachystalo pohádku

Činoherní pohádka o hubaté Káče, která by se ráda vdávala, bude k vidění v Karlových Varech. Představení se známým příběhem o Káče, která si u muziky zatančí s tajemným cizincem, jímž je čert Marbuel, který ji odnese do pekla, se uskuteční27. března od 15 hodin v karlovarském divadle.