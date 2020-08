Akce, která má na Hauenštejně mnohaletou tradici, není přitom určena jen pro včelaře a milovníky sladkostí, ale tentokrát i pro milovníky pohádek.

„Jde o nejvíce očekávanou událost letošní sezony. A letos to bude opravdu nevídané - na letošní ročník vychází i Mezinárodní den medoviny.Proč a jak včelařit, se dozvíte v přednáškách věnovaných laikům i odborníkům,“ láká návštěvníky Kateřina Skořepová z Horního hradu a pokračuje: „Letos navíc chystáme jednu parádní pecku! Letošní ročník se ponese v mezinárodním duchu, jelikož již od roku 2002 se slaví Mezinárodní den medoviny. A to každou první sobotu v srpnu. Letos to vychází na 1. 8., tedy právě na den Chvály medu.“

Tou novinkou je druhá akce – Krkavci na Horním hradě. Lidé budou moci po celý den vidět letové ukázky krkavců a poslouchat poutavé povídání o těchto záhadných a inteligentních tvorech, které si vybral do svých pohádek nejeden autor, ať již český nebo zahraniční. „Celodenní program doplní blok her a soutěží pro děti. Výjimečným odpolednem vás pak bude hudebně provázet oblíbená hornohradská country kapela Poslední vagón. Po celou dobu programu bude možné ochutnávat tradiční i méně tradiční medové dobroty, které si můžete následně zakoupit,“ dodává Skořepová.

Tradiční akce na Hauenštejně začíná v sobotu v 10 hodin a končí v 17 hodin. Organizátoři zdůrazňují, že na hradě není možná platba kartou.