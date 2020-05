Na tento víkend připravilo vystoupení Tria Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý, které vystoupí v sobotu, a v neděli pak koncert Yvonne Sanchez.

Jde o polsko-kubánskou vokalistku s medově sametovým hlasem, která okouzlila obecenstvo po celém světě. Interpretuje jak jazzové standardy a brazilskou hudbu, tak soulové autorské skladby. Jejím vystoupením šestidenní hudební akce na ostrůvku končí. Oba koncerty začínají v 18 hodin.Organizátoři upozorňují, že i nadále platí omezení, a tak bude v prodeji pouze omezený počet kusů vstupenek, a to pouhá stovka. K dostání jsou v kanceláři VLNY music agency.

O víkendu se na Karlovarsku konají opět také některé komentované prohlídky. Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci zve zájemce na sobotní prohlídku této památky, v rámci níž uvidí některé skryté prostory kostela, ale dozvědí se i zajímavosti o kostelních zvonech, varhanách či hodinách. Začátek prohlídky, která bude trvat asi hodinu, je v 10 hodin, sraz jeo pět minut dříve.

Víkend konečně také nabídne ale něco i pro děti. Karlovarské městské divadlo naplánovalo na neděli 24. května od 15 hodin hudební pohádku Labutí princezna. Jde o slavné klasické téma o zlém čaroději Rudovousovi, který promění princeznu Odettu a její přátele v labutě. Princ by ji sice mohl vysvobodit, ale nesměl by si ji splést s jinou dívkou. To se bohužel stane a princ svůj omyl pozná, až když je pozdě. Protože jsme však v pohádce, všechno nakonec dobře dopadne.