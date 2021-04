Pár kilometrů od Karlových Varů se v terénu k nebi tyčí Andělská hora.

Zřícenina hradu Andělská hora. | Foto: Archiv/Deník

Dojet se k ní dá přes Karlovy Vary a následně směrem na Prahu. Cesta je označena ukazatelem Andělská hora. Jedná se o vyhaslou sopku, která je stará již 26 milionů let. Trochu se od ostatních sopek v okolí liší. Je totiž tvořena nerostem znělcem, který je v tomto území jedinečný. Okolní sopečné vrchy v Doupovských horách jsou totiž čedičové. To, co je dnes vidět, je erozí obnažená přívodní dráha vulkánu.