Na hradě tvoří umělci

KDY: do 12. července

KDE: Horní Hrad - Hauenštejn

ZA KOLIK: dle ceníku vstupného

Dřevořezbu, šperkařství, malbu a další umělecké tvoření můžete obdivovat v Horním Hradu. Koná se tam už devatenácté Všeobecné umělecké sympozium. Každý den budou pod rukama umělců z celé České republiky vznikat autorská originální díla a vy můžete být přitom. Některá díla budou poté vystavena v hradních prostorách. Umělecké sympozium na Horním hradě potrvá do 12. července.

Ostrovský jarmark radosti 9 a 3/4

KDY: 12. července od 11 hodin

KDE: zámecký park Ostrov

ZA KOLIK: vstup volný



Náhrada za zrušený devátý březnový jarmark je Ostrovský jarmark radosti 9 a 3/4 ve venkovních prostorech zámeckého parku. Desítky zručných a kreativních lidí z Ostrova i okolí rozbalí své stánky pod korunami stromů. "Přijďte se podívat na jednu z nejpestřejších přehlídek handmade výrobků na Karlovarsku, která bude díky neomezenému prostoru rozšířena o řadu výtvarných dílen," zvou organizátoři z DK Ostrov a Klíčnice.

Fake Film Fest

KDY: do 10. července denně od 13 do 18 hodin

KDE: galerie SUPERMARKET wc, Karlovy Vary



Fake Film Fest aneb Pojďte se potkat se koná ještě do pátku 10. července v galerii SUPERMARKET wc. Po celý týden byl připraven program, který v pátek 10. července zakončí odpolední workshop Tvoříme animované filmy. Otevřený animační workshop je určený pro děti od 6 let. Ty budou moci probádat příběhy z různých koutů a vytvořit z nich vlastní scénář, komiks či krátkou animaci. Po celou dobu festu je připravena i MAPA KOŘENŮ. Odkud přišli, kde se vzali Karlovaráci? Přijďte zaznamenat stopu svého rodu do symbolické mapy kořenů vašich předků.

Mirai / Manaworld Djs

KDY: 11. července od 20 hodin

KDE: Thermal Stage, Karlovy Vary

ZA KOLIK: 100 Kč



Karlovarské kulturní léto pokračuje v sobotu koncertem kapely Mirai, což je česká popová hudební skupina, která vznikla v roce 2014 a pochází z Frýdku-Místku. Frontmanem, zpěvákem a kytaristou je Mirai Navrátil. Od 22 hodin bude stage patřit Manaworlds Djs. Ti jsou novým projektem Dj At Worka a Dj Mojja z agentury Manaword Creative. Jejich společný set je mixem různých hudebních stylů a vystoupení dotváří kreativní videoprojekce.

Krausberry / Hudba Praha / Sto zvířat / Bernard Blues Band

KDY: 11. července od 17 hodin

KDE: zámecký park Ostrov

ZA KOLIK: 350 Kč v předprodeji, 450 Kč na místě



Další koncert si můžete užít v zámeckém parku Ostrov. Ten se otevře v 16 hodin. Od 17 hodin zahraje Bernard Blues Band, v 18.30 je vystřídají Krausberry. Ve 20.15 přijde na řadu Hudba Praha a od 22 hodin kapela Sto zvířat. Vstupné je 350 Kč v předprodeji, o stovku víc na místě. Speciální vstupenku za 1080 Kč pro 4 osoby je možno zakoupit pouze v předprodeji. Děti do 14 let mají vstup zdarma.

Noční prohlídka s průvodcem

KDY: 11. července od 18 hodin

KDE: Horní Hrad - Hauenštejn

ZA KOLIK: dospělí 180 Kč, děti 110 Kč



Tradiční noční hradní kratochvíle je připravena na sobotu 11. července. Pozor, z technických důvodů už od 18 hodin. "Můžete se těšit na historické mystifikace přecházející místy až v otevřené lži v podání nejoblíbenějšího hornohradského průvodce Viktora Braunreitera. Prohlídku doplní autentické šermířské klání, při němž tuhne krev v žilách (a občas i teče v soubojích muže proti muži) v podání historické skupiny MORTIS (pro citlivé duše pozor, občas teče nefalšovaná krev), a zcela úchvatná fireshow v podání uměleckého uskupení CADENTIS. Bude se i natáčet, tak kdo ví, možná se stanete filmovou hvězdou," zvou organizátoři z Hauenštejna. Vstupenky zakoupíte v pokladně hradu, rezervace nejsou nutností.

Do amfiteátru přijedou No Name

KDY: 10. července od 18 hodin

KDE: amfiteátr Loket

ZA KOLIK: 490 Kč v předprodeji, 590 Kč na místě



Léto v přírodním amfiteátru pod hradem Loket pokračuje v pátek 10. července. Tentokrát si na své přijdou fanoušci kapely No Name. Na pódiu by se tihle sympaťáci ze Slovenska měli objevit ve 20 hodin. Před nimi bude od 18 hodin amfík patřit dalšímu Slovákovi – Adamu Ďuricovi. Amfiteátr se otevírá už v 17 hodin. Vstupenky v předprodeji koupíte za 490 korun, na místě o stovku dráž. Ale pozor! Počet vstupenek je stále omezený.