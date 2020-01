Tipy na víkend 11. a 12. ledna: Když je v pekle neděle

Pohádka o dvou malých čertech, kteří zlobí stejně jako malé děti a taky by pořád nejraději koukali na televizi. Zvlášť proto, že jejich maminka je čertí televizní hlasatelka. A když v neděli zůstanou sami doma, protože televize vysílá i o svátcích a maminka musí do práce, koukají na televizi od rána do večera. A tak jim nezbývá, než se zabavit pohádkou, kterou si zahrají sami. Protože jsou to ale čertí děti, samozřejmě něco provedou.

Divadlo | Foto: Deník/ Petr Przeczek