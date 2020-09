Tipy na víkend 11. až 13. září: Víkend bude v lázních plný triatlonu

Kromě toho se můžete podívat na historické odpoledne do Toužimi nebo na srandamač do Jenišova. Benefiční den pro Terezku je připraven v Ostrově a Retrohrátky v Bečovské botanické zahradě. Galerie umění zve na výtvarnou dílnu a koncert Raye Wilsona byl z Lidového domu přeložen do loketského amfiteátru.

City Triathlon 2012 | Foto: Deník/Daniel Seifert