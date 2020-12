Přinášíme přehled tipů na nadcházející dny v Karlovarském kraji.

Roháči z Lokte | Foto: Archiv kapely

Vánoční Roháči letos pouze on-line

Adventní čas mají mnozí z vás spojený s vánočními koncerty loketské kapely Roháči. I letos jich byly v plánu na dvě desítky, doba však ani Roháče za posluchači nepustí. Alespoň pár koncertů si ale můžete poslechnout on-line.

„Někteří pořadatelé, kteří mají tu možnost, se snaží atmosféru adventních koncertů přenést svým abonentům až do jejich domovů prostřednictvím streamů. Oslovili nás a my tento způsob koncertů vítáme,“ vzkazuje příznivcům kapelník Ríša Melichar. Tou nejbližší příležitostí bude vánoční koncert z balkonu Hornického domu v Sokolově. V neděli 13. prosince si můžete Roháče poslechnout od 17 do 18 hodin živě na facebooku a YouTube MDK Sokolov.

Do on-line koncertů se pustila i ZUŠ Horní Slavkov. Loketské Roháče pozvala do Pluhova domu v úterý 15. prosince. Koncert začíná v 18.30 na facebooku ZUŠ a západ.cz. Už tradičním hostem kapely měl být kytarový virtuos Štěpán Rak. Ten však ze zdravotních důvodů musel tentokrát Roháčům odříct.