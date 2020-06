Vyrazte na Pirátský den

KDY: 13. června od 14 hodin

KDE: Kaňka-Rudné

ZA KOLIK: zdarma

Přeložený Pirátský den na Kaňce pořádá v sobotu 13. června obec Vysoká Pec. Těšit se můžete na neckyádu, plavbu na čemkoliv, přejezd rybníčku přes pontonový most, hasiče s pěnou, skákací hrad i soutěže o pirátské ceny. Začátek je ve 14 hodin.

Nedělní úklid aneb Zametáme před vlastním prahem

KDY: 14. června od 10 do 18 hodin

KDE: galerie SUPERMARKET wc Karlovy Vary

ZA KOLIK: zdarma



„V neděli se chystáme zamést si před vlastním prahem, natírat podchod, škrábat starou omítku nebo leštit naše okna," vzkazují galeristé ze SUPERMARKET wc. „Zahraj si s námi na okrašlovací spolek a my Tě za to nakrmíme a napojíme," zvou dobrovolníky kdykoli mezi 10. a 18. hodinou. Pracovní oděv nutný.

Od funky po punky

KDY: 13. června od 17 hodin

KDE: letní scéna pod Chebským mostem

ZA KOLIK: 120 Kč



Multižánrový festival nabídne kapely Vojtaano (folk-rap z Prahy a Litoměřic), The Rocket Dogz (psychobilly-punk z Prahy), Bratrstvo Kočičí Pracky (alternative drum'n'bass z Letohradu), Marek Borský a Střapatý (black folk z Chodova), Nedloubej se v nose (world music z Mostu).

Noc kostelů ve Skokách

KDY: 12. června od 18 hodin

KDE: Maria Stock - Skoky

ZA KOLIK: zdarma



Také letos se otevírá skokovský kostel Navštívení Panny Marie při příležitosti Noci kostelů. V pátek bude od 18 do 24 hodin otevřena kostelní kavárna a čajovna, kostel bude volně přístupný k prohlídkám. Dále s v programu můžete těšit na prodejní výstavu Listy z Gasthausu, od 18 do 21 hodin bude otevřena nově zrekonstruovaná márnice s výstavou pohřebnictví. Od 19.30 vystoupí Duo Arpeggio ve složení členek Karlovarského symfonického orchestru Michaely Petrové a Zdislavy Melicharové. Komentované prohlídky od sklepa po půdy budou probíhat každou hodinu.

Michal Prokop & Luboš Andršt & Jan Hrubý Trio

KDY: 12. června od 18 hodin

KDE: volnočasový areál Rolava

ZA KOLIK: v předprodeji 350 Kč, na místě 400 Kč



Koncert je přeložen z 23. května, vstupenky zůstávají v platnosti. Jejich počet je ale vzhledem k bezpečnostním nařízením omezený. Ostrůvek se otevře v 17 hodin, od 18 do 19.30 je na prohgramu Michal Prokop & Luboš Andršt & Jan Hrubý Trio. Od 20.15 Kalandr a revival band.

Koncert kapely Jelen

KDY: 13. června od 18 hodin

KDE: volnočasový areál Rolava

ZA KOLIK: v předprodeji 190 Kč, na místě 250 Kč



Koncerty na Rolavě pokračují i v sobotu a tentokrát si na své přijdou příznivci kapely Jelen. Pokud si nechcete koncert nechat ujít, neváhejte, počet vstupenek je omezený na 500.