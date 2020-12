Muzeum Karlovy Vary připravilo výstavu „Pan Muzeum“ k sedmdesátinám PhDr. Stanislava Burachoviče, který je s Muzeem Karlovy Vary natolik spjat, že se jeho jméno stalo pro instituci takřka synonymem. Výstava ve spolupráci s Lázeňskými lesy Karlovy Vary je netradičně instalována pod širým nebem na Svatém Linhartu.

„Stanislav Burachovič byl v muzeu zaměstnán od roku 1976 jako odborný pracovník, historik, až do konce roku 2017. Pracoval na desítkách úspěšných výstav a knih a napsal nepočítaně odborných i popularizačních článků. Vždy ochotně a zapáleně sděloval informace o Karlových Varech a celém jeho rodném kraji všem, kdo chtěli naslouchat. Zasloužil se také o vznik tradičního Historického semináře Karla Nejdla,“ přiblížil oslavence Lev Havlíček. „Muzeum Karlovy Vary chce Stanislavu Burachovičovi při příležitosti jeho 70. narozenin formou výstavy alespoň symbolicky veřejně poděkovat. Návštěvníky výstavy nečeká výčet všech oslavencových nehynoucích zásluh, Standu muzeum představuje očima jeho přátel a spolupracovníků,“ doplnil Havlíček.

A když už budete na Svatém Linhartu, je otevřený denně. Goethova vyhlídka od pátku do neděle od 10 do 16 hodin. Kavárny budou od 18. prosince otevřené pouze přes výdejní okénko, v němž můžete zakoupit med vlastní výroby, domácí perníčky, bio medovinu či švédská kamna ke zpříjemnění předvánoční atmosféry. Výstava Pan Muzeum potrvá do 28. února.

Zazpívá Alison i ZUŠ

Díky kabelové televizi můžete v sobotu 19. prosince slyšet koncert folkové skupiny Alison a žáků zdejší zušky. V neděli od 18 hodin naváží pak učitelé ZUŠ.

Advent z balkonu

Poslední adventní neděli zazpívá z balkonu Hornického domu první dáma folku Pavlína Jíšová. V 18 hodin ji vystřídá Petr Hodek z Habartova a TS Anfas.

Farmářské trhy před Tržnicí v Karlových Varech

V pátek od 9 hodin budou v prodeji regionální potraviny, vánoční dekorace a ozdoby. Dostupná naopak nebude populární drůbež z Poustky u Františkových Lázní, protože producent již vyprodal zásoby.

Vřídelní vánoční strom

V ozdobách na vánočním stromě ve Vřídelní kolonádě se skrývají losy v hodnotě 20 korun. Výherní je téměř každý – získáte různé drobné dárky. Výtěžek bude poukázán na charitativní účely, příjemce bude vybrán po skončení prodeje losů.

Vánoční vláček

Na trase Tržnice – Lázně III – Divadelní náměstí – Hlavní pošta jezdí vánoční vláček každý víkend a svátek kromě 24. 12. K dispozici bude do 30. prosince. Jízdné činí 20 Kč.

Chebské vánoční trhy

Denně až do 27. prosince jsou od 14 do 19 hodin, o víkendu od 10 hodin, otevřeny prodejny, kluziště či městečko řemesel. Od pátku se pouze omezí počet návštěvníků kluziště na 20. Svézt se můžete na ruském kole, poslechnout si zvonkohru, vidět ponocného. O víkendu se otevřou opět i charitativní stánky, v sobotu můžete přispět nadačnímu fondu Světlo naděje, v neděli obecně prospěšné společnosti Kotec.

Park miniatur Boheminium

Více jak 70 modelů českých památek je k vidění v Parku miniatur Boheminium. Jedinečná atrakce, čtvrtý největší park miniatur v Evropě, vás čeká na vrchu Krakonoš, který se tyčí přímo nad Mariánskými Lázněmi. Najdete tu Loket, Bečov, Karlštejn i řadu letošních novinek.