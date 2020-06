Dvojrecitál v klášteře

KDY: 20. června od 20 hodin

KDE: klášter Teplá

ZA KOLIK: 200 Kč

Jestli si nechcete nechat ujít koncert v tepelském klášteře, měli byste si už teď zarezervovat vstupenky, je o ně velký zájem. A na co se můžete těšit? Vystoupí Miloš Bok, Běla Boková, Václav Krahulík a Iveta Šindelářová. Na programu jsou díla Miloše Boka, Johanna Sebastiana Bacha, Ludviga Van Beethovena a Frederica Chopina.

Na zámku je co obdivovat

KDY: do 29. listopadu, středa až neděle 10–17 hodin

KDE: zámek Ostrov

ZA KOLIK: zdarma



Jedinečná výstava šperkaře a výtvarníka Jiřího Urbana začala v sala terreně ostrovského zámku. Jiří Urban patří k našim nejlepším zlatníkům, jeho díla šperkařská i výtvarná jsou známá u nás i ve světě. Je autorem kopií císařské a královské koruny Svaté říše římské a parléřovské monstrance ze Sedlce u Kutné Hory. Vedle zlatnických prací, unikátních šperků a solitérních objektů se autor také představí malbou. Výstava na zámku potrvá do 29. listopadu.

KSO zahraje u Slash Baru

KDY: 19. června od 19 hodin

KDE: Karlovy Vary

ZA KOLIK: zdarma



Koncerty Karlovarského symfonického orchestru pod širým nebem pokračují. Tentokrát symfonici zahrají posluchačům před bohatickým Slash Barem v pátek 19. června od 19 hodin.

Den otevřených dveří - V rytmu letu

KDY: 20. června od 13 do 18 hodin

KDE: Galerie umění Karlovy Vary

ZA KOLIK: zdarma



Obrazy, kresby, fotografie Milana Maura a také díla českého umění 20. století jako inspirace tvůrčí výtvarné dílny, hry, animace. Komentovaná prohlídka s autorem, malba v plenéru, divadelní představení pro děti Sněhurka a sedm trpaslíků v podání Divadla Víti Marčíka. Den otevřených dveří v Galerii umění je pořádán ve spolupráci se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – Rybáře, ZUŠ Antonína Dvořáka a za podpory Karlovarského kraje.

Koncert ve Valči k Evropskému dni hudby

KDY: 20. června od 14 hodin

KDE: TJ Valeč

ZA KOLIK: zdarma



Večerní koncert hudebních skupin Koonda Holaa, Ramones, Ing & Lolita a Holy Crab. Dále zapějí Lešek a zarecituje Sosoj. Koncert se uskuteční v rámci Evropského dne hudby, který vznikl na popud bývalého francouzského ministra kultury v roce 1981. Akce je součástí dětského odpoledne.

Festival na Zámku - IV. ročník

KDY: 20. června od 14 hodin

KDE: Restaurace & Sokolovna Toužim

ZA KOLIK: na místě



Další ročník festu, na kterém se vám letos představí kapely: Halford revival, Carpatia Castle, Toxic People, Septic People, The Stardust a Dependence.