Historky, pověsti a fámy ze starého Ostrova

KDY: 2. října od 17 hodin

KDE: klášterní areál - Posvátný okrsek Ostrov

ZA KOLIK: dospělí 60 Kč, děti, senioři, ZTP 30 Kč, rodinné 120 Kč

Klášterním areálem v Ostrově vás provede chebské divadlo Chaplini. Hraná prohlídka Posvátného okrsku s názvem Historky, pověsti a fámy ze starého Ostrova je dobrou volbou i pro rodiny s dětmi.

Hudba tisíce a jedné noci

KDY: 3. října od 15 hodin

KDE: Grandhotel Ambassador Národní dům KV

ZA KOLIK: neuvedeno



Koncert pro rodiny s dětmi pořádá Karlovarský symfonický orchestr v GH Ambassador Národní dům v Karlových Varech. Kouzlo hudby vás přenese do všech čtyř světových stran – k chladnému severu, k indiánům, španělskému slunci, na perský trh i k čínským drakům. Moderuje Viktor Braunreiter, dirigent Jan Mikoláš.

Posbíráno cestou - výstava malířky Jiřiny Romové

KDY: do 29. října

KDE: Oranžerie Václava Havla Ostrov

ZA KOLIK: neuvedeno



Výstava se koná k životnímu jubileu autorky Jiřiny Romové a zahrnuje dva okruhy její tvorby - obrazy abstraktní a obrazy realistické, doplněné dřevořezbami syna Jakuba Roma.

Emil Filla a Mánesáci na Malši

KDY: denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, do 22. listopadu

KDE: Galerie umění Karlovy Vary

ZA KOLIK: zdarma



Objevná výstava připomíná legendární pobyty malířů, sochařů, architektů a hudebníků sdružených v SVU Mánes, kteří kolem poloviny 30. let vždy o prázdninách tvořili na břehu řeky Malše poblíž Pořešína. První část výstavy představí obrazy, kresby, grafiky a plastiky Emila Filly z tohoto období, další pak fotodokumentaci akcí.