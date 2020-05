Kulturní ostrůvek Rolava

KDY: 22.–24. května od 18 hodin

KDE: Koupaliště Rolava

ZA KOLIK: 150–350 Kč

První pokoronavirová kulturní akce na Rolavě - Kulturní ostrůvek Rolava - pokračuje i o tomto víkendu. Na programu jsou další tři živé koncerty. V pátek 22. května to bude kapela Cajk - kapela s kořeny v Lokti a pahýly v Karlových Varech a Mariánských Lázních. Hraje blues, soul, rock a funky - někdy nahlas a jindy zas míň nahlas… Vstupné je 150 korun. V sobotu potěší příznivce Trio Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý = trio českých muzikantských legend… Vstupné je 350 Kč. A program v neděli zakončí Yvonne Sanchez - polsko-kubánská vokalistka s medově sametovým hlasem, která okouzlila obecenstvo po celém světě. Interpretuje jak jazzové standardy a brazilskou hudbu, tak soulové autorské skladby. Vstupné je 250 Kč.

Lanovkou na Dianu

KDY: denně 9–18 hodin

KDE: nástupní stanice - ulice Mariánská

ZA KOLIK: dospělí 80–110 Kč, děti 6–15 let 40–65 Kč



Do výletního areálu Diana už zase jezdí lanovka, a tak se můžete přímo z města nechat vyvézt k rozhledně, posedět na venkovní terase restaurace, navštívit s dětmi minizoo nebo si dát něco dobrého v rychlém občerstvení.

Roháči zahrají živě ve Velké Hleďsebi

KDY: 24. května od 17 hodin

KDE: kulturní dům Velká Hleďsebe - stream: www.velkahledsebe.tv

ZA KOLIK: online dobrovolné vstupné



Velká Hleďsebe přináší divákům kulturu až takřka do obýváku díky přenosům koncertů nebo třeba přednášek z kulturního domu Marion. Tentokrát na neděli přijali pozvání Roháči z Lokte. Tímto živým koncertem, který můžete sledovat na www.velkahledsebe.tv; facebooku a živě též na YouTube, chtějí Roháči nejen potěšit své příznivce, ale také připomenout, že letos slaví 45. výročí založení kapely.

Hrad Loket zpřístupnil exteriéry

KDY: denně od 9 do 17 hodin

KDE: hrad Loket

ZA KOLIK: 50 Kč, děti do 15 let zdarma



V pondělí 11. května zpřístupnil loketský hrad exteriéry, jako je nádvoří, ochozy a věž. Vstup na nádvoří je zpoplatněn symbolickým poplatkem, dospělí zaplatí 50 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. Poplatek bude určen na zajištění chodu hradu a pomůže mu překlenout toto těžké období. Prohlídky probíhají za zpřísněných hygienických opatření a za podmínek určených státem. Hrad se připravuje na celkové otevření.