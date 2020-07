Zažij podchod jinak!

KDY: pátek 26. června od 14 hodin

KDE: galerie SUPERMARKET wc

Odpoledne plné tvůrčích her a dílen pro děti, teenagery i dospělé připravila na pátek 26. června karlovarská galerie SUPERMARKET wc. Již tradiční festival Zažij podchod jinak! s netradičním programem a podtitulem Na vodě i ve vzduchu nabízí od 14 hodin nabitý program plný tvůrčích technik a nevšedních zážitků pro celou rodinu. Podrobný rozpis připravených aktivit najdete v pozvánce na webu Karlovarského deníku v rubrice Čtenář reportér.

Koncert KSO pod otevřeným nebem

KDY: sobota 27. června od 19 hodin

KDE: hřiště Golfového klubu Háje

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu si budete moct užít koncert Karlovarského symfonického orchestru přímo na hřišti Golfového klubu Háje. Deky s sebou, občerstvení možno zakoupit na místě. Akce je veřejná, vstupné se nehradí, čím větší počet lidí dorazí, tím lepší bude atmosféra celého večera.

Loket žije kulturou

KDY: čtvrtek až neděle 25.-28. června

KDE: amfiteátr Loket

ZA KOLIK: 250-550 Kč



Po čtyři dny za sebou nabídne loketský amfiteátr pořádnou porci zábavy, koncerty kapel počínaje, divadelním představením konče. Ve čtvrtek 25. června to bude Tomáš Matonoha & Inspektor Kluzó. Koncert začíná v 19 hodin, vstupné je 250 Kč v předprodeji, 300 na místě. V pátek od 18 hodin bude pódium patřit postupně čtyřem uskupením: Support Lesbiens, Cajk, End Of Scream a Martin Čarný Band. Páteční koncert vás vyjde na 250 Kč v předprodeji, o stovku víc na místě. V sobotu od 21 hodin si na své přijdou milovníci divadla. Zhlédnout mohou Perfect Days s Lenkou Vlasákovou či Janem Dolanským. Vstupenky jsou k mání za 450/550 Kč. A čtyřdenní kulturní přísun zakončí v neděli od 18 hodin Luboš Pospíšil & 5P a Blues Not Dead. Vstupné je 290/350 Kč. Amfiteátr se otevírá vždy hodinu před začátkem a počet vstupenek je omezený na každý den.

Koncert A basta!

KDY: pátek 26. června od 17 hodin

KDE: Bečovská botanická zahrada

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Všichni plavci, dobrovolníci a kamarádi jsou zváni na koncert skupiny A basta! Vstupné je dobrovolné. „Těšíme se, že rozhýbeme Bečovskou botanickou!" vzkazují členové kapely.

Intuitivní tanec v Karlových Varech

KDY: sobota 27. června od 10 hodin

KDE: ZŠ Svahová, Karlovy Vary

ZA KOLIK: 200 Kč



Zváni jste i na další dvouhodinovku intuitivního tance. „Přijďte se inspirovat, jak prostřednictvím hudby, tance a pohybu vůbec uzdravit sebe i jakoukoli z oblastí svého života," zve pořadatelka. S sebou si vezměte pití v uzavřené lahvi, karimatku (podložku na meditaci), obuv s měkkou podrážkou (můžou být i teplé ponožky). Svoji účast hlaste na danajuthnerova@seznam.cz (do 26.6.), pak už jen na telefon 721 342 493 do 27.6 do 9.30.

Den s Lázeňskými lesy

KDY: sobota 27. června od 10 do 15 hodin

KDE: Svatý Linhart

ZA KOLIK: zdarma



Na co se můžete těšit? Připravena ke lesní pedagogika a naučná stezka pro děti, zážitkové programy pro dospělé a starší děti. Zdarma si můžete vyzkoušet lanové centrum. V rámci akce Zasaďte si svůj strom si můžete zasadit semínko smrku. Při další plánované akci na podzim se semenáček přesadí do lesní školky a za dva roky jeho stromek přesadíme na paseku. „Zapojte se do akce a pomozte nám vyčistit les," vyzývají organizátoři. Parkovat lze v místě "kamenolomu" pod Linhartem.