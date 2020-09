Těšte se na Rockovou plovárnu

KDY: 4. září od 14. září

KDE: volnočasový areál Rolava

ZA KOLIK: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě

Rockovou plovárnu chystá Agentura Vlny v pátek 4. září ve volnočasovém areálu Rolava. Vystoupí kapely Coda, Uriah Heep REVIVAL, KVeen: Queen Live Experience, Kozatay a Funky Monx. Vstupné je 150 korun v předprodeji a 200 korun zaplatíte na místě.

Chystá se další romantická plavba

KDY: 4. září

KDE: Březová/Karlovy Vary



Už podvanácté se na Karlovarsku uskuteční oblíbená vodácká akce Noční romantická plavba. Na programu je v pátek 4. září. Splutí říčky Teplé z Březové do Karlových Varů bude letos vyžadovat vedle povinných čelovek a vodáckého vybavení poprvé také projetí vodáckých branek, které budou na trati umístěny na vybraných mostech. Netradiční závod bude doplněn o Vodácký karneval a soutěž o nejkreativnější masku. Start ve dvacet hodin je tradičně naplánován z Březové u Karlových Varů od hotelu Green Paradise, cíl je u hotelu Thermal. Výdej startovních čísel, raftů a lodí Dronte začíná u Green Paradise od 16 hodin. Zde je také připraven doprovodný program, od 18 hodin zahraje kapela „U mě dobrý“. V cíli každá loď obdrží památeční fotografii. Na plavbu je nezbytné se předem registrovat na webových stránkách www.dronte.cz, akci pořádá Müller Production s. r. o.

Husovka zve na sobotní vernisáž

KDY: 5. září od 18.30

KDE: divadlo Husovka Karlovy Vary



Vernisáž výstavy s názvem Krajiny karlovarského výtvarníka Michala Špory se uskuteční v sobotu 5. září od 18.30 v karlovarské Husovce. Od půl osmé večer tu pak vystoupí se svým staronovým pořadem Keltská hudba Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové.

A do pyžam!

KDY: 5. září od 19.30

KDE: Karlovarské městské divadlo

ZA KOLIK: 50-490 Kč



Jedna z nejúspěšnějších komedií Marca Camolettiho A do pyžam! je na programu Karlovarského městského divadla. Aby nenechal svoji milenku v den jejích narozenin doma samotnou, pozve ji Robert do svého venkovského domu, kde tráví víkend se svou ženou. Aby však jeho žena nepojala podezření, pozve zároveň svého přítele, kterého chce vydávat za milence své milenky. Netuší však, že jeho přítel je již nějakou dobu milencem jeho ženy. A že si jeho žena k tomu všemu ještě najala na víkend služebnou, která se jmenuje úplně stejně jako jeho milenka… Jedna z nejúspěšnějších komedií známého autora. Hrají: Leoš Noha, Lukáš Langmajer, Lucie Zedníčková, Barbora Mottlová a další.

Vary Goodfest 2020

KDY: 5. září

KDE: Šibeniční vrch - altánek Bellevue

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné





Goodfest je hudební open-air mejdan skupiny Fellas, která každý rok zve své oblíbené a spřátelené kapely do rodného města Karlovy Vary. Letos se koná již 12. ročník. Domácí kapela Fellas (dříve Goodfellas) se vrátí na pódium Goodfestu a představí písničky z posledního alba.

Podzimní porcelánové slavnosti

KDY: 4.-6. září

KDE: Grandhotel Pupp Karlovy Vary

Brzký podzim se v Karlových Varech bez Porcelánových slavností takřka neobejde. Ve dnech 4. - 6. září si můžete opět zakoupit výrobky firem Thun 1794 a.s., Český porcelán Dubí, Porcelánka Rudolf Kämpf, s.r.o., G-Benedikt Karlovy Vary i sklářské manufaktury Moser za bezkonkurenční akční ceny a doplnit si tak svoji výbavu skla a porcelánu. Před nákupem se především inspirujte v reprezentativních prostorách Grandhotelu Pupp, kde bude opět připravena výstava s názvem Prostřené stoly. Kvalitní český porcelán doplněný českým špičkovým sklem a dekorativním prostíráním ve vás ihned vyvolá touhu přenést si nápaditě prostřený stůl i k vám domů. Pro děti je připravena pojízdná Porcelánová školička, kde si děti i rodiče mohou dle vlastní fantazie ozdobit porcelánový výrobek, ten je poté vypálen a návštěvníci Porcelánových slavností si odnesou malý suvenýr jako památku. Podzimní porcelánové slavnosti jsou doprovázeny i vystoupeními folklorních souborů v rámci Karlovarského folklorního festivalu. Nad Porcelánovými slavnostmi převzala záštitu agentura CzechTourism.