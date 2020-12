Přinášíme přehled tipů na nadcházející dny v Karlovarském kraji.

Vánoční trhy v Karlových Varech | Foto: Deník/ Jan Havelka

Mikuláš vyjde do kraje zpod Krudumu

Tradice díky rozvolnění opatření nebude narušená. Svatý Mikuláš se svou družinou se vydá do kraje zpod hory Krudum, od ruin kostela svatého Mikuláše u obce Hrušková. Potvrdili to za organizátory Vladislav Podracký a Jiří Klsák. „Akce proběhne dle plánu, tedy v pátek 4. prosince na svátek sv. Barbory od 16 hodin v areálu ruin kostela sv. Mikuláše u obce Hrušková,“ uvedli. „A jako obvykle za podpory města Loket, respektive Loketských městských lesů, které na místě připraví horký čaj i oheň na zahřátí,“ doplnili. Jediné, co letos budou muset účastníci oželet, je zpěv loketského sboru Cubitus.