Letní slavnosti přátelství se uskuteční v Libé na Chebsku pod hradem, a to o víkendu od dneška do neděle. Program je připraven tak, aby uspokojil všechny návštěvníky. Dnešní program bude laděný rockově, zítra se můžete těšit na hudebně-zábavný program pro děti Dejme šanci dětem a v neděli bude hrát Dechová kapela Starovarka. Součástí slavností bude bohatý doprovodný program pro děti. Ty se mohou těšit na skákací hrad, jízdu na koních, ukázku hasičské techniky, malování na obličej a mnoho dalších her a soutěží. Připravené bude pestré občerstvení, stánky s pivem, míchané koktejly, káva, domácí koláče, cukrová vata a další. Součástí akce bude i tombola a výtěžek z ní půjde na dětský domov v Mostě. Na akci se mimo jiné představí Slávek Boura, Václav Upír Krejčí, Leona Šenková, Petr Dragon Kozák, DJ Genesis a další. Dnes program odstartuje od 18 hodin, zítra pak akce bude pokračovat od 13 hodin a v neděli od 14 hodin.

Krajinkou bude znít hudba

KDY: 20. srpna od 12 hodin

KDE: Cheb

V Chebu se zítra uskuteční další ročník akce s názvem Chebolet 2022. Jedná se o čtvrtý ročník benefičního festivalu, který se odehraje v areálu Krajinky v Chebu. Vstup bude zdarma. Těšit se můžete na několik kapel, jako je například Fast food orchestra, Dirty blondes, Radiomaják a další. Chybět nebude ani pěnová show, pohádka pro děti a soutěže.

Lidé budou moci ochutnat české víno

KDY: 19. a 20. srpna od 12 hodin

KDE: Karlovy Vary

Ve Smetanových sadech v Karlových Varech se dnes a zítra koná už 3. ročník Karlovarského festivalu vína, největší vinařské akce ve městě. Těšit se můžete na česká a moravská vína a kulturní program. Vstup je zdarma, degustační sklenice stojí 100 korun.

Plzeňský kraj:

Trasa povede z Německa do Čech

KDY: 20. srpna

KDE: Poběžovice

Tradiční běžecká akce Panevropský půlmaraton se startem v německém Stadlernu a cílem v Poběžovicích na náměstí se bude konat zítra 20. srpna. Bližší informace včetně přihlášek naleznete na webové adrese www.pobezovice.cz.

Pěvkyně zazpívá v kostele

KDY: 19. srpna

KDE: Kašperské Hory

Šumavský kulturní spolek Kašperské Hory pořádá recitál operní pěvkyně Ivany Klimentové, který se bude konat již dnes večer. Ivana Klimentová se narodila v Klatovech, studovala operní zpěv na pražské Akademii múzických umění ve třídě profesorky Magdalény Hajóssyové. Od roku 1996 je členkou opery DJKT v Plzni. Večer plný písní a šansonů za klavírního doprovodu Táni Vaněčkové se bude konat v kostele Panny Marie Sněžné od 19 hodin. Vstupné 300 korun.

V Dobřívě se bude kovat

KDY: 20. srpna

KDE: Dobřív

Západočeské muzeum připravilo na Vodním hamru Dobřív na Rokycansku na zítra akci s názvem Den tradičních kovářských technologií – selské kování. Od 9 do 17 hodin bude možné sledovat při práci kováře Jaroslava Veselého z Dřínova u Zlonic, a to při výrobě kovaných dveřních prvků – pantů, zástrčí, pojezdů. Společně s tesařem Františkem Ungrem z Kvaně u Zaječova pak provedou jejich osazení na dřevěné konstrukce hospodářských stavení. Plné vstupné na akci bude 90 Kč, zlevněné 50 Kč.