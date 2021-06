Jedna z nejhranějších oper Gioachina Rossiniho Italka v Alžíru se skvělou hudbou i vtipnou dějovou zápletkou se po téměř padesáti letech vrací do repertoáru Divadla J. K. Tyla v Plzni. Její inscenace v režii Jakuba Hliněnského a v hudebním nastudování Jiřího Štrunce bude poprvé uvedena zítra ve Velkém divadle, slavnostní premiéra je naplánována na září.

Děj opery zavede diváky do exotického Alžíru, kde Mustafa znuděný životem a svou ženou Elvírou touží po krásné Italce Isabelle. Ta je ovšem snoubenkou před časem zajatého Lindora, který slouží právě Mustafovi. Po nečekaném shledání Isabella a Lindoro vymyslí plán, jak společně uniknou. „Jsem rád, že tuto svěží operu, kterou Rossini naplnil bezstarostnou, jiskřivou hudbou, můžeme inscenovat právě v této složité době. Věřím, že v ní najdou potěšení, laskavost a optimismus i ti, kterým epidemie nejcitelněji zasáhla do jejich životů,“ říká k představení dirigent Jiří Štrunc. „Posluchače a diváky jistě zaujmou nejen krásné árie, ale i vtipné ansámbly a rozsáhlá finále jednotlivých dějství, stejně jako situační komika,“ komentuje dílo dramaturg Zbyněk Brabec.



Krásnou Isabellu ztvární Michaela Zajmi v alternaci s Janou Pioreckou, jako Lindoro se představí Tomáš Kořínek nebo Daniel Matoušek, Mustafou bude Pavel Klečka nebo Jiří Sulženko.

Vychutnejte si muzejní noc s Valdštejnem

Po loňské koronavirové přestávce se letos uskuteční opět v prostorách Muzea Cheb další ročník oblíbené Muzejní noci. Tentokrát bude noc věnovaná významné osobnosti spjaté s chebským muzeem – Albrechtu z Valdštejna. Fenomén festivalů Muzejních nocí patří již řadu let k velmi atraktivnímu způsobu prezentace národního kulturního dědictví. Muzea a galerie po celé republice nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a krátkodobých výstav také řadu doprovodných kulturních programů a tematicky zaměřených akcí. Audience u vévody bude zahájena na nádvoří chebského muzea vždy v celou hodinu od 18 hodin. Poslední setkání se uskuteční ve 21 hodin. Všichni, kdo na tuto akci zavítají, se mohou těšit na závěrečný slavnostní přípitek. Po celý večer si budete moci zakoupit ve Valdštejnské kavárně vévodovy oblíbené speciality. Po celou dobu konání akce je potřeba dodržovat aktuální epidemiologická nařízení vlády České republiky.

Slow market bude v pivovaru

Druhý plzeňský Slow market, který nabídne pohodovou atmosféru nabitou vůněmi, chutěmi a kreativitou, se uskuteční v sobotu od 10 do 18 hodin na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Organizátoři akce přes deset let pečlivě vybírali ty nejzajímavější řemeslníky a designéry na těch nejkrásnějších akcích po celé zemi. V Plzni se jich sejdou čtyři desítky. Kromě osobitých prodejních stánků mohou návštěvníci vyzkoušet několik kuriózních atrakcí, posunout svoji zručnost na výtvarných workshopech, nechat si věštit z karet, pořádně si zamlsat, na vlastní kůži zkusit školu čepování s mistry výčepními nebo získat zdarma vstup do labyrintu pivovarského podzemí. Při akci uvidí i proslulé bednáře Plzeňského Prazdroje. Chybět nebude dobré jídlo. Více informací naleznete na webu www.plzensketrhy.cz.

Pražské smyčcové duo

Příznivci vážné hudby se mohou po dlouhé době těšit na kulturní zážitek v podání Pražského smyčcového dua. Na housle zahraje Miloš Černý a kontrabasu se ujme Eva Šašinková. Koncert se koná dnes v kdyňské sokolovně od 19 hodin. Vstupné je 100 korun. Účastníci jsou povinni dodržovat platná protiepidemická opatření.

Muzejní noc na Klatovsku

Na muzejní noc, která se uskuteční zítra, zve Galerie Klatovy/Klenová. Během dne bude otevřena Galerie U Bílého jednorožce, Hrad Klenová i kostel sv. Vavřince. Od 14 do 18 hodin bude na programu odpoledne plné her pro děti. V sýpce na Klenové bude od 15 hodin oficiálně zahájena výstava výtvarníka Svatopluka Klimeše Prorůstání Tři. Od 20 hodin bude možné zhlédnout představení písečných animací.

Baumaxa na louce v Konstantinkách

Konstantinovy LázněV sobotu se do Konstantinových Lázní vrátí živá venkovní kulturní vystoupení. Lázeňská obec odstartuje sezonu venkovních akcí na nové scéně Na louce, tedy na okraji obecního parku. První večer bude tuto sobotu ve znamení písniček a pouliční poezie, publiku se představí písničkář Xavier Baumaxa a legenda české slam poetry Anatol Svahilec. Začátek je v půl osmé večer.

Projděte se Kyselkou

Udělejte si v sobotu výlet do romantické Kyselky u Karlových Varů. Můžete se tam vydat na komentovanou prohlídku s průvodcem po stopách Heinricha Mattoniho, který ji proslavil. Při hodinové bezplatné procházce se dozvíte nejen zajímavosti z historie, ale také zjistíte, jak pokračují záchranné práce na obnově areálu.

Zasmějte se u divadelní komedie

Západočeské divadlo Cheb, studio dKomedie Společenstvo vlastníků pojednává o životě vlastníků bytových jednotek v jednom domě. Střecha potřebuje kompletní renovaci, protože padají tašky a ohrožují chodce. Světlíky hnijí. V domě není výtaha nutně se musí udělat nový plynový rozvod.

Do Běšin se sjedou škodovky

Do Běšin se během tohoto víkendu sjedou vozidla značky Škoda. Návštěvníci se mohou těšit na prototypy vozů Dioss Rebel Nova, které se v 90. letech vymýšlely v Klatovech. Účast přislíbil i designér Jiří Král, který na vozech se svým otcem Václavem Králem pracoval. Další novinkou bude prototyp vozu z přelomu 60. a 70. let ÚVMV 1100 GT nebo závodní Škoda 110R. V kempu se tedy rozhodně bude na co dívat. Program bude doplněn různými soutěžemi, slalomem a orientačním závodem. Další podrobnosti k akci a programu naleznete na webu skodateam.cz.

Festival vína v Plzni

V Kopeckého sadech v Plzni se v sobotu od 12 hodin uskuteční festival vína. Na festivalu se představí 18 vinařství z Čech a Moravy a osm prodejců kvalitního občerstvení. Festival se tentokrát bude muset obejít bez kulturního programu. Chybět ale nebude dvorní moderátor Luděk Holý. Víno i jídlo budou moci návštěvníci konzumovat přímo na akci. Vstup je zdarma.

Odhalí památník osvobození

V Chodské ulici pod zahradou Chodského hradu v Domažlicích se tuto neděli ve 14 hodin uskuteční slavnostní odhalení nového památníku osvobození. Jde o dílo klatovského sochaře Václava Fialy, které tvoří kamenné lavice a stůl s položenou vojenskou přilbou a chodským kloboukem a dále žulový monolit s motivem americké a české vlajky. Památník je připomínkou osvobození města americkou armádou v roce 1945.