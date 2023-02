V galerii uslyšíte domorodý nástroj

Kdy: pátek 17. února od 19.30

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Ondřej Smeykal patří k nejlepším neaboriginským hráčům na exotický nástroj původního australského kmene Aboriginců. Studiem didjeridoo se zabývá už čtvrtstoletí a nyní se věnuje především koncertním vystoupením po celém světě a pořádání seminářů výuky hry na tento charismatický nástroj. Nyní ho budete mít možnost slyšet i vy. Koncert se odehraje v prostorách Galerie umění Karlovy Vary.

Děti i dospělí vyrazí k rozhledně

Kdy: sobota 18. února od 10.03

Kde: Nejdek

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Srdečně jsou všichni zváni na únorové masopustní veselí. To se uskuteční v Nejdku na Karlovarsku. Již tradičně je sraz pro všechny Karlovaráky na dolním nádraží v Karlových Varech. Vlak směrem na Nejdek vyráží v 10:03. Cíl je v zastávce Nejdek – Sejfy. Tam se vystoupí a následuje procházka na rozhlednu Pajndl, kde si na ohni opečete špekáčky. Následně dojdete až do restaurace Kukačka. Tam se děti i dospělí za doprovodu muziky předvedou ve svých originálních masopustních kostýmech. Cesta k rozhledně je hodně zasněžená. Je třeba si vzít teplé oblečení.



V divadle bude k vidění tradiční pohádka

Kdy: neděle 19. února

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Pohádka s názvem Kubula a Kuba Kubikula pojednává o medvědáři Kubovi, nezbedném medvídkovi Kubulovi a strašidýlku Barbuchovi. Je to kouzelný příběh o putování zimní krajinou, vtipných kouscích pro pobavení dobrých lidí a kamarádství s kovářovic Lízinkou a jejími sourozenci. V hlavních rolích se představí Adam Fedorek, Eva Šollová, Jana Trsová, Martin Cirkl, Terezka Cirklová, Petr Johanovský, Vladimír Kalný, Diana Derahová, Marek Himl a Bára Šmudlová.

Ve věži si zahrajete hry

Kdy: sobota 18. února a neděle 19. února od 14.00

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Víte, že se v karlovarském regionu tvoří deskové hry? Autorem a designérem těchto her je Ladislav Tuna, který je vydává od loňského listopadu pod názvem Krušnohorské hry. Zatím jich je celkem 7 a všechny zábavnou formou podporují paměť, strategické a logické myšlení a matematické schopnosti. Autor her vám je osobně představí v Zámecké věži v centru Karlových Varů Následně si je můžete i vyzkoušet a to i v neděli.

Sokolovsko:

Účastníci průvodu ochutnají i hody

Kdy: Sobota 18. února od 13.00

Kde: Kraslice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Všichni jsou zváni na kraslický masopust. Sraz je ve 12.45 před městským úřadem v Kraslicích a masopustní veselí se uskuteční na zahradě domu kultury. Těšit se můžete na vystoupení Horalky Kraslice, harmonikáře Pavla Siváka & Jarouška a Cimbálovku pod vedením Pavla Siváka. Dále pro všechny budou připraveny vepřové hody, masopustní koblížky, občerstvení a posezení, dílničky pro děti, soutěže pro děti a dospělé. Chybět nebude soutěž o nejlepší masku. U dobročinného stánku můžete přispět na pomoc Nelince Cichocké.

Připravili tradiční reprezentační ples

Kdy: sobota 18. února od 20.00

Kde: Sokolov

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: Jubilejní 30. reprezentační ples se uskuteční v Sokolově. Dámy, připravte si slavnostní róby, pánové, přeleštěte si polobotky. Večer bude v Sokolově ve znamení noblesy a tance. Městský dům kultury Sokolov se zahalí do zlaté a zelené barvy, které symbolizují právě noblesu propojenou s barvou tohoto města. Kdo jiný by vás měl provázet celý večerem, než hvězdná sokolovská dvojice Adéla a Dalibor Gondíkovi. Přijede sem i Leona Machálková.

Chebsko:

Součástí průvodu bude i karneval

Kdy: sobota 18.února od 13.00

Kde: Lázně Kynžvart

Za kolik: zdarma s maskou, bez masky 200 korun

Proč přijít: Město Lázně Kynžvart, Léčebné Lázně a Dámský klub Pohoda pořádají tradiční masopustní průvod. Zahájení průvodu je na náměstí u městského úřadu. Zakončení nastane u Komunitního centra v Lázních Kynžvartu. Tam se můžete těšit také na zabijačkové hody. V Komunitním centru bude následovat dětský karneval s programem a soutěžemi. Od 18.00 bude následovat večerní zábava s tombolou pro dospělé. Zahraje tady kapela Crazy horses.



Centrem města projdou lidé v maskách

Kdy: neděle 19. února od 14.00

Kde: Cheb

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po dvouleté odmlce se v neděli vydá na svoji cestu historickou částí Chebu masopustní průvod. Ten letošní bude už sedmnáctý a je určen pro všechny, kteří se rádi baví a kteří si rádi zavzpomínají na staré tradice. Přijďte se i vy společně pobavit s veselým průvodem masek. A nezapomeňte, že jsou to právě masky, které jsou jeho největší ozdobou a mělo by jich být co nejvíce, aby průvod byl pestrý a veselý. Letošní rok chce dát opět prostor pro kreativitu. Téma pro masku si každý zvolí sám. Fantazii se meze nekladou. Sraz všech účastníků masopustního průvodu je ve 13.45 hodin u Západočeského divadla v Chebu.