Ve dnech 11.-13. září se uskuteční CITY TRIATHLON Karlovy Vary, jehož vrcholem je nedělní závod ITU Světového poháru. Na jeho start se postaví nejlepší triatlonisté planety včetně aktuálních mistrů světa Vincenta Luise a Georgie Taylor-Brownové. Součástí víkendového programu jsou i závody dětí, Českého poháru a také světelný festival Vary září.

Závodníci, pořadatelé i diváci se musejí připravit na některá omezení. „Budeme mít roušky nejen v budovách, ale také venku, při vstupu do všech zón budou desinfekce, depo se bude pravidelně dezinfikovat, odděleny budou vchody a východy do jednotlivých zón, nebudeme mít hromadné transfery pro závodníky, ale budeme je převážet v menších autech. Také slavnostní vyhlášení bude mít upravený průběh,“ vysvětluje ředitel City Triathlonu Vladimír Malý.

Protože se obě akce konají ve stejný termín, je pro ně připraven i společný doprovodný program. Už v pátek bude návštěvníkům k dispozici od 21 hodin do půlnoci světelný bar s Dj ´s a foodtracky v Alžbětiných lázních, od 22 hodin pak vystoupí na stagi na Divadelním náměstí Elly Jay and Carlos. Stejný program v Alžbětiných lázních je ve stejný termín plánován i na sobotu, na Divadelním náměstí se pak představí Djs Zu and Manie feat. Filip Markes.

Hlavním tématem festivalu Vary září je letos motto „zpátky do budoucnosti“, v rámci něhož se osm známých karlovarských objektů bude měnit ve hře světel a barev. Tentokrát to budou Alžbětiny lázně, Thermal, Dvořákovy sady, Mlýnská kolonáda, chrám svaté Máří Magdalény, Městská spořitelna, Karlovarské městské divadlo a Sady Karla IV. Světelné instalace budou po oba dny k vidění od 21 hodin do půlnoci. Vstup je zdarma.