Čeká vás několik náročnějších stoupání, ale výlet určitě za to stojí. Trasa začíná před klášterem v Teplé (49.9663508N, 12.8782511E). Ještě, než však šlápnete do pedálů, můžete načerpat duševní energii při prohlídce kláštera a fyzickou energii v klášterní restauraci. Klášter premonstrátů v Teplé založil blahoslavený Hroznata a patří mezi nejstarší mužské řády u nás. I když klášter v roce 1993 oslavil již 800 let své existence, tak ve své historii mu několikrát hrozilo, že bude zrušen.

Od kláštera vyrazíme směrem na rybník Betlém (49.9601236N, 12.8475456E). Do kempu se dostanete, když na rozcestí před Betlémem, kde cyklotrasa zahýbá vlevo, odbočíte vpravo a po chvíli jste u vchodu do areálu kempu. Na trasu se pak také napojíte, když při výjezdu z kempu zahnete vpravo a pokračujete po hrázi rybníka k chatám na rozcestí. Betlém je starý klášterní rybník, založený v 18. století. Dnes tu najdete kemp a přírodní koupaliště s travnatou pláží.

Po hlavní silnici pokračujeme dál až přijedete do Mariánských Lázní (49.9645867N, 12.7011828E). Cyklotrasa nás zavede k bývalé střelnici, kde dnes najdete lázeňské kurty a tříhvězdičkový hotel Střelnice. Od kurtů se vrátíme zpět, a když po silnici sjedeme dolů, dostaneme se do centra Mariánských Lázní, které je odtud pouhých 500 metrů. Jedeme kolem hotelu Silva stále rovně až ke Křížovému prameni na kolonádu. Tam si můžete prohlédnout hlavní kolonádu, která je technickou památkou, pavilon Křížového a Karolinina pramene a největší lákadlo všech návštěvníků města, Zpívající fontánu. Mariánské Lázně drží několik rekordů. Jako například zde bylo otevřeno první golfové hřiště u nás. A stalo se tak 21. srpna 1904. Také slavný Karlovarský filmový festival vznikl v roce 1946 v Mariánských Lázních, až po několika letech byl převeden do tehdy krajského města Karlovy Vary.

Z kolonády už projedeme kolem hotelu Slunce a vydáme se po hlavní silnici směrem na Lázně Kynžvart (50.0105806N, 12.6247375E). Historie Lázní Kynžvartu sahá do 2. poloviny 13. století, kdy Přemysl Otakar II. nechal na strmém ostrohu postavit pomezní hrad Königswart, jehož zříceniny se zachovaly nad městem do současnosti. Vývěrá tu velmi oblíbený minerální pramen Richard, pro který si sem jezdí každoročně stovky lidí z blízkého okolí. Součástí města je i dětská léčebna, kde se ratolesti léčí s dýchacími potížemi.

Z Lázní Kynžvartu zamíříme po silnici do obce Stará Voda a tady pak odbočíme k obci Vysoká. Odtud nás čeká cesta do kopce až přijedeme na pohraniční signálku. Po ní se pak vydáme směrem doleva na Cheb. Přitom projedeme kolem televizního vysílače Dyleň (49.9679597N, 12.5028222E), což je i název celého vrchu. Pojedeme stále rovně směrem na západ, kolem bývalé vojenské roty v Mýtině a následně projedete lesem, až přijedeme do obce Starý Hroznatov (50.0232142N, 12.3877514E). Nový Hroznatov je jen pár domků, které vznikly kolem cihelny Antona Harta. Cihelna měla ve znaku logo sokola sedícího na zvonu. V cihelně v Novém Hroznatově se po válce stále pokračovalo ve výrobě cihel později i obkladového gabřince až do roku 1989. Potom se započala zkáza staré cihelny. Po roce 2003 byli postupně tovární budovy bourány a cihly byly použity na opravu chebského hradu.

Když vyjedeme z návsi obce do kopce po hlavní silnici, projedeme kolem zámku Hroznatov, který je v tuto chvíli uzavřený. Původně tu stál hrad, který vznikl na počátku 13.století a patřil k nejstarším hradům Chebska. V 19. století byl hrad přestavěn do podobny dnešního zámku. Kolem zámku projedete vzhůru až přijedeme k jednomu z nejstarších poutních míst na Chebsku, k objektu zvaném Maria Loreto (50.0263900N, 12.3990983E). Vybudovali ji chebští jezuité v letech 1664 -1689. Podle legendy, uhodil kdysi do loretánského domku - Svaté chýše blesk a poškodil omítku budovy. Pouze tam, kde byla namalovaná Panna Marie, zůstala omítka bez poškození. Proto se v interiéru ponechalo, na paměť této události, původní zdivo s ostrovy staré omítky a s naznačenou klikatou trhlinou po blesku. Jedná se o barokní poutní areál s loretánskou kaplí a kostelem sv. Ducha. Součátí jsou také ambity, vedlejší kaple a křížová cesta. Za komunistů byl objekt téměř zničen. Naštěstí se po roce 1992 povedlo s pomocí německých rodáků celý areál opravit. Z Maria Loreto se vydáme dále kolem louky a pole až přijedete k hlavní silnici, kde, když se dáte doleva přijedeme až do centra města Chebu, kde ještě může navštívit chebský hrad (50.0811372N, 12.3660350E) s nepřehlédnutelnou Černou věží a dvojitou hradní kaplí.

Průběh trasy: Klášter Teplá – Mariánské Lázně – Lázně Kynžvart – Dyleň – Starý Hroznatov – Maria Loreto - Cheb

Délka: 58,8 km

Obtížnost: náročnější

Doba: 4,5 – 5,5 hodiny