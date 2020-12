KDY: říjen až prosinec 10-17 hodin

KDE: hrad Hauenštejn

ZA KOLIK: 120 Kč/80 Kč

Přijeďte si prohlédnout celý areál, vystoupat na bergfritovou věž s výhledem do Krušných a Doupovských hor, navštívit hradní hodovnu v gotickém sklepení, zámeckou kapli, galerii a výstavu dřevěných plastik, Rytířský sál s původním vyřezávaným stropem, sál s trofejemi zvěře místních lesů či projít se rozlehlým Arboretem s botanickou zahradou. Prohlídky mimo návštěvní dobu a zvláštní prohlídky pro zájezdy a skupiny objednávejte na tel. 777 028 820. Za vstupenku zaplatí dospělí 120, děti do 10 let, senioři a vojsko 80 Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma.