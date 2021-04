Území o rozloze 100 km2, bylo založené v roce 1978 za účelem ochrany hlubokého údolí řeky Střely s lesními porosty na strmých skalnatých svazích.

Nedaleko Chyše se nachází chráněné území Horní Střela. | Foto: Matěj Baťha

Chráněné území Horní Střela je nad tokem Střely, a je zde silně meandrovitý a vytváří hluboký kaňon. Lokálně jsou stále zachovány původní listnaté dřeviny a reliktní bory. Na tektonické zlomy jsou vázány vodní toky. Oblast je odvodňována do Berounky. Nejvýznamnějším vodním tokem je Střela, levostranný přítok Berounky, která se pod Chyší zařezává do terénu a v okolí Rabštejna nad Střelou vytváří výrazný kaňon. Dalšími, menšími vodními toky v oblasti jsou Manětínský a Hrádecký potok. Chráněné území sahá až do Plzně.