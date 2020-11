KDY: kdykoli

KDE: Dubina

To jsou zajímavé skalní útvary a národní přírodní památka nedaleko vsi Dubina. Jedná se o skalní dutiny podlouhlého, oválného tvaru, s průměrem až 150 centimetrů. Podle pověsti zde kdysi skřítkové hlídali poklad a od lidí, se kterými zde žili, vyžadovali jen něco jídla. Jak šla doba, chamtiví sedláci dávali skřítkům stále méně, až se malí obyvatelé rozhodli místo opustit. Král skřítků požádal převozníka, zda by je mohl přepravit přes Ohři, což on udělal a vysloužil si za to od krále zlato. Ke Skalkám se dostanete z obce Dubina po asi dva kilometry dlouhé značené turistické cestě.