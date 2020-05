Pokud přemýšlíte, kam o víkendu vyrazit, v květnu už můžete i do rezervace Soos na Františkolázeňsku.

Národní rezervace Soos u Františkových Lázní přiláká ročně přes 60 tisíc turistů z různých koutů Čech, Německa a dalších států. Nejvíce lidí sem přijíždí v létě. Nyní tu byla dokončena stavba nového návštěvnického centra. | Foto: Deník / Jan Buriánek

KDY: květen: pondělí až pátek 13.00 – 17.00, o víkendech a o svátcích od 10 do 17 hodin

KDE: Soos na Františkolázeňsku

ZA KOLIK: 50 Kč, děti do 15 let zdarma