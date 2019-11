Veřejné bruslení v KV Aréně

Veřejné bruslení v karlovarské KV Aréně můžete navštívit hned třikrát v týdnu. Praviděln se bruslí ve čtvrtek od 18 do 19 hodin, v sobou od 18:00 do 19:30 hodin a v neděli od 13:30 do 15:30 hodin.

Se základní technikou bruslení seznamují děti z jindřichohradeckých základních škol zkušení hokejoví trenéři. | Foto: Deník / Zdeněk Prager