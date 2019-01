V budově Krajského úřadu Karlovarského kraje je výstava s názvem „100 let proměn hranic našich regionů“. Jejím cílem je představit široké veřejnosti historii reforem územně správního členění státu, a to prostřednictvím panelů, na nichž jsou zobrazeny nejenom historické, ale také nově vytvořené unikátní mapy. Putovní výstava nabízí rozmanité pohledy na Československo a jeho historické kořeny a poskytuje srovnání počátků středověkých hranic státu s hranicemi moderními, zejména pak v uplynulém století. Výstava map byla připravena ke 100. výročí vzniku Československa odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR ve spolupráci s Výzkumným centrem historické geografie. Výstava se nachází na Krajském úřadě Karlovy Vary ve foyer budovy A a vy ji můžete navštívit až do konce ledna. V pondělí a středu mají otevřeno od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek pak od 8 do 15 hodin a v pátek taktéž od 8, ale do 14 hodin.

7. ledna – 31. ledna, od 8 hodin, Krajský úřad Karlovarského kraje – vestibul budovy A (hejtmanství)