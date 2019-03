Arteterapeutická dílna pro rodiče s dětmi – Čarodějný zvěřinec

V arteterapeutické dílně, která je určená pro rodiče s dětmi, navštívíte čarodějnickou konferenci a seznámíte se s nejnovějšími objevy v oboru kouzelných tvorů. Čeká vás hra na zaklínadla, pohybové akce, společná malba na velký formát, maskování a důstojný tanec. Dílna rozvíjí fantazii, komunikaci a schopnost dělby práce. Dává příležitost k objevnému setkání se zvířaty, případně i s lidmi. Užijte si 30. března krásné dopoledne od 9:30 v Městské knihovně v Ostrově, kde jsou kouzelnické oděvní doplňky vítány. Vstupné je pro seniory nad 70 let a děti do 15 let v doprovodu rodiče zdarma. Jinak je vstupné v předprodeji 100 korun a na místě 150 korun.

