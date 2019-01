Běž, chlapče, běž

Soubor HOP-HOP - ZUŠ Ostrov uvádí v Domě kultury skutečný příběh chlapce, který utíká z židovského ghetta za druhé světové války. Na své pouti potkává jak pomoc, tak také zradu, pro svoji záchranu se zříká i svého vyznání. Je pro přijetí člověka do jakéhokoliv společenství tak důležité, v co, či v koho věří? Spojuje nás víra, či rozděluje? Jsme schopni pomoct člověku v nouzi, když zrovna nepatří mezi nás? Nebo ho možná jen politujeme? Anebo ani to ne?! Na tyto otázky se snažili najít odpovědi prostřednictvím životního příběhu Yorama Fridmana. Sehrané podle stejnojmenného knižního bestselleru Uriho Orleva.