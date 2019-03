Boryš umí po skalinách je tanečně-pohybově-činoherní kaleidoskop, reflektující malé i velké dějiny uprostřed Evropy za posledních sto let. Dokument o životě nejslavnějšího českého horolezce Vlastimila Boryše, jehož jméno se dostalo až do textu české hymny. Vlastimil Boryš se narodil 28. října 1918 v česko-německém manželství a v průběhu dvacátého století byl hrdinou nebo alespoň očitým svědkem většiny událostí, které formovaly historii a tím i současnost České republiky. Dozvíte se například to, jaký byl vztah Boryšovy matky ke Karlu Čapkovi, jak určil Boryšův osud jeden loketský jednooký knihkupec, proč nebyly natočeny Lásky jedné tmavovlásky, jaký byl vztah Boryše a profesora Wichterleho a mnoho dalších zajímavostí. Projekt vznikl ke stému výročí samostatného státu v koprodukci Karlovarského městského divadla a Západočeského divadla v Chebu. Vstupné je 100 - 180 korun.

2. dubna, od 19:30, Karlovarské městské divadlo