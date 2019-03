Pražské divadlo LOKVAR uvádí loutkovou pohádku, která začíná na peci a končí královskou svatbou. Povede se Honzovi vyzrát na draka, loupežníka a čerty? A vybrat tu správnou nevěstu? To se dozvíte jedině, když přijdete 3. března v 15 hodin do ostrovského Domu kultury, do divadla Točna. Vstupné je 50 korun.

