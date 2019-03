Cestopisná přednáška Petra Kosíka

Appalačská stezka je nejstarší a nejpopulárnější dlouhá turistická trasa v USA, jejíž tradice sahá do 20. let minulého století.

Na první pohled jde o nejlehčí z trojice nejdelších světových pěších tras – výborné značení, nadmořská výška jenom párkrát přesáhne 2000 metrů, každých 15 kilometrů je jednoduchý přístřešek pro přenocování, snadné zásobování a možnost zaskočit si téměř každou druhou noc přespat do civilizace. Trasu dlouhou 3500 kilometrů se ročně pokouší zdolat tisíce lidí. Přesně tohle všechno Petra Kosíka vždycky odrazovalo. Nakonec se ale rozhodl, že nad nejslavnějším trekem USA nebude ohrnovat nos a po absolvování obou těžších a delších tras ze slavné trojice se do něho pustil. O své cestě vám povypráví 7. března, od 17 hodin, ve společenském sále Krajské knihovny ve Dvorech, kde bude promítat i fotografie. Vstupné je 50 korun.

7. března, od 17 hodin, Krajská knihovna K. Vary – Dvory