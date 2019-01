Chcete vědět, kde končí svět?

Ještě do pátku můžete navštívit výstavu s názvem Kde končí svět? určenou nejen pro školáky a studenty. A o čem to vlastně je? Přestože v podtitulu stojí „Já jsem tvůj člověk“, tématem k uchopení je ve skutečnosti zvíře. Anebo ještě lépe: vztah člověka k obyvatelům živočišné říše. Jedná se o projekt Klubu dětských knihoven SKIP, který vstoupil už do 11. ročníku. Dospělí pojmenováním „zvíře“ obvykle označují buď jakéhokoliv živočicha, nebo živočicha na vyšším stupni vývoje, kromě člověka. Z pohledu filozofů potom zvířetem bývá taková živá bytost, co není ani člověkem, ani božstvem či jiným nadpřirozeným tvorem. Pro děti je to ale naštěstí mnohem jednodušší.