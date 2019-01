Chcete vidět komedii z knihy rekordů?

Karlovy Vary – Francouzský dramatik Marc Camoletti se po světě proslavil řadou skvělých komedií, z nichž u nás je patrně nejvíce známá jeho hra A do pyžam! Celosvětově nejproslulejší jsou však Létající snoubenky, které tento hitmaker napsal v roce 1962 pod názvem Boeing-Boeing. O třicet let později byly zapsány do Guinessovy knihy rekordů jako vůbec nejhranější francouzská hra na světě. Bláznivá situační komedie se stále hraje v mnoha divadlech pod několika různými názvy, ale její scénář zůstává samozřejmě stejný. U nás byla uvedena jako Tři letušky v Paříži. Jejím hlavním hrdinou je přelétavý architekt, který má slabost pro ženy, především pro letušky. Zatím nejnovější verzi nastudoval Divadelní spolek Radka Brzobohatého. Režisérka Hana Gregorová si jako vždy dala záležet na senzačních kostýmech a na výběru hlavních protagonistů. Šťastnou ruku měla při obsazování letušek, mezi nimiž září populární Eva Perkausová. Ani její kolegyně Bára Mottlová a Irena Máchová však v přitažlivosti a přesvědčivosti nijak nezaostávají. Dámy zase jistě ocení herecké výkony Davida Gránského či Vojtěcha Eflera.