Ošetřovatel v Ekocentru vstává brzo. Natáhne si montérky, obuje holínky a hned po snídani se vydává za svými zvířaty. Zvířata se už nemohou dočkat, až dostanou svou pravidelnou dávku krmení a až jim ošetřovatel uklidí v jejich prostoru to, co tam nepatří. Zní to sice jednoduše, ale není to žádná legrace. Chcete se i vy stát chovatelem na zkoušku? Tak přijďte 18. dubna do Ekocentra v Ostrově a zkuste si být chovatelem od 9 do 12 hodin, navíc se dozvíte mnoho zajímavostí, zažijete „zákulisí“ Ekocentra, budete proškoleni, jak se ke zvířátkům chovat a čemu se vyhnout, budete se podílet na krmení a v neposlední řadě si vyzkoušíte i údržbu výběhu.

18. dubna, od 9 hodin, Ekocentrum Ostrov