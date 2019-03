Na přednášce Ireny Michalákové se dozvíte, co je to grafologie, bude vám vysvětlena tato vědecká metoda a její význam. Součástí budou ukázky písma a obrázků. Přednáška se uskuteční 21. března od 17 do 19 hodin ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary ve Dvorech. Vstupné je 40 korun.

