Co se v zimě urodilo je název výstavy, jejíž díla vytvořily děti výtvarného oboru ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Vernisáž je připravena na středu, 6. března, od 17 hodin ve školní galerii Duhová paleta na Sokolovské ulici. Výstavu můžete navštívit až do 27. března, od pondělí do čtvrtka mezi 14 až 17 hodinou.

