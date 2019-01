Country večer bude na Rolavě

Karlovy Vary – Sobotní večer vám na Rolavě zpříjemní chystaný country koncert. V hlavních rolích se představí písničkář ze 70. let Jimmy Bozeman, jenž má za sebou letité hudební zkušenosti i ze zámoří, s jeho doprovodnou kapelou the Lazy Pigs, kde pusobí houslista Pepa Malina (Malina Brothers), kytarista Jakub Racek (Plavci), kontrabasistka Svatka Hlávková (ex. Pavel Bobek) a hudebník Tomáš Vokurka (Ivonne Sanchez). Večer obohatí také legendární brněnská kapela Trapeři s Robertem Křesťanem, kteří rovněž vystupovali v letech sedmdesátých minulého století. Oprášili staré písničky a na scéně se v novém obsazení znovu objevili v roce 2008. Na akci jsou zajištěny stánky s občerstvením a toalety. Vstupné je zdarma.