Den otevřených dveří v Montessori mateřské škole Elipsa

V Montessori mateřské škole Elipsa v Karlových Varech – Dvorech se dnes, 28. března od 7 hodin uskuteční Den otevřených dveří. Přijďte se podívat, co může školka nabídnout a pokud vám tento termín nevyhovuje, můžete si kdykoliv domluvit individuální prohlídku školy na čísle 732 468 892. Pro dnešní den je na programu od 7 do 9 příchod dětí do školky a práce s Montessori pomůckami. Od 9 do 10 hodin je připraven anglický blok s Nikol. Mezi 10 a 12 hodin mohou děti pobývat venku, kde hrají různé hry a výtvarně zpracují den. Ve 12 hodin mají oběd a do 14:30 pak odpočívají. Poté je čas na svačinu a individuální nebo skupinové práce s Montessori pomůckami a práce s předškoláky.

28. března, od 7 hodin, Karlovy Vary – Dvory