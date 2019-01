Dětská show paParáda

PaParáda je moderovaná dětská show, vycházející ze stejnojmenného televizního pořadu. Komik, herec a mim Václav Upír Krejčí má dlouholeté zkušenosti s živým dětským publikem, umí ho oslovit a nenásilnou a přesvědčivou formou, pomocí chytrého humoru, pohádek, her a soutěží mu sdělit podstatné, zvláště výchovné skutečnosti. Přitom se nejedná o vymývání dětských mozečků, ale o kultivovanou zábavu. „Možná proto, že dětem bych nechtěl z jeviště nabídnout nic, co bych nenabídl vlastním,“ podotýká v této souvislosti Václav Upír Krejčí. Tak dorazte v neděli s dětmi do divadla v 15 hodin a užijte si mnoho zábavy.