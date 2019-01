Soubor písní a tanců DYLEŇ z Karlových Varů má za sebou další úspěšný rok. Rozdával úsměvy doma i v zahraničí. Nechte se i vy okouzlit krásou lidové muziky a radostí z tance. Přijďte si poslechnout lidové koledy a podívat se na úsměvné vánoční obrázky v podání dětských i dospělých tanečníků, a to do Karlovarského městského divadla. Aktéři se vám představí od 18 hodin do 19:30. Vstupné je 80 korun.

15. prosince, od 18 hodin, Karlovarské městské divadlo