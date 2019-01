Fitness pro ženy Contours

Taky si říkáte, při pohledu do skříně, zrcadla, na váhu či do lednice, že by bylo dobré se sebou něco udělat? Anebo prostě jen máte rády pohyb a chcete se udržovat fit a v dobré kondici i náladě? Pak navštivte Fitness Contours v Karlových Varech, což je speciální dámské fitness, kde cvičíte pod dohledem odborné trenérky. Celá lekce včetně zahřátí a strečinku vám může trvat pouhých 30 minut. Cvičit můžete ale jak dlouho budete chtít a navíc kdy chcete. Dále se zde cvičí třeba kruhový trénink, tabata, jóga, dance jóga a bodyforming. Skupinové lekce se pravidelně mění, proto aktuální rozvrh najdete až ve fitku. S výjimkou úplně první lekce není potřeba se do fitka objednávat. Běžte si to zkusit na týden zdarma a uvidíte samy.

Na Výhledě 1004/1A, Karlovy Vary