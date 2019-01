Hronovy dokonalé imitační schopnosti nejznámějších domácích i světových hvězd přivedou do varu i karlovarské publikum v Městském divadle. Příběhy písní, které vedly příčky hitparád, a vtipné propojovací texty, to je hudební menu servírované v nejžádanějším zábavném pořadu krále českých hudebních imitátorů. Pořad probíhá formou imitátorské one man show na half-playbackové základy.