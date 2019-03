Husovku navštíví Tom C. Walker se svým Bandem

V Husovce vystoupí další ze skvělých britských bluesmanů. Teď je jím Tom Walker, který se narodil v roce 1995 Velké Británii. Od raného věku hrál na kytaru, od 12 let pak po celé Anglii v různých sestavách s mnohem staršími hudebníky. Více než sedm let působil jako lídr bluesového Tom Walker Tria, které odehrálo stovky koncertů. Od léta 2018 píše Tom Walker novou hudební kapitolu své hudební dráhy, společně se svou novou čtyřčlennou kapelou „Tom C Walker Band“, zaměřenou kromě blues i na funk a soul. V Husovce zahrají 16. března od 19:30 v sestavě Tom C. Walker na kytaru a zpěv, Lewis Spencer také okouzlí svou hrou na kytaru, George Foley na baskytaru a Jack Bowles vám ukáže, jak se buší do bicích. Vstup je 250 korun.

16. března, do 19:30, divadlo Husovka