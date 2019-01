Výstava představí fotografie karlovarského autora Lubomíra Štiky. Jeho hlavním tématem je příroda krajina kolem nás, podle vlastních slov ale jako velký romantik fotí vše, co je krásné a co mě zaujme, co by jiný člověk přešel bez povšimnutí. Ze svých toulek po krajině připravil Lubomír Štika pro Galerii Drahomíra výběr z fotografií přírody.

Výstava se uskuteční bez vernisáže.