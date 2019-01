Elena Sonenshine patří v současnosti k české vokální jazzové špičce. Po absolutoriu na Konzervatoři obdržela stipendium na Berklee College v Bostonu. Během pobytu v USA zpívala v jazzových klubech a například ve Washingtonu či New Yorku. V té době vydala CD You go to my head, které se drželo čtyři týdny v žebříčku nejhranějších CD jazzových rádií v USA. Ve druhé části svého pořadu v Clubu Imperial uvede největší hity Elly Fitzgerald.